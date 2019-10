Basquete Cearense não segura vantagem e perde para o Rio Claro no NBB

A expectativa para o primeiro jogo do Basquete Cearense era alta. Após chegar até as quartas-de-final da temporada passada, o time por pouco não ficou de fora da edição 2019/2020 no NBB 12 devido a questões financeiras. Com muitas remodelações, a equipe cearense amargou a derrota na estreia da competição na noite desta segunda-feira (14) no Centro de Formação Olímpica (CFO).

O adversário era um dos times que subiram à elite do basquete nacional nesta temporada: o Rio Claro. Com foco em uma boa estreia dentro de casa, os comandados de Dannyel Russo fizeram os três quartos iniciais de forma bastante equilibrada, e terminaram o terceiro período na frente do placar com uma pequena vantagem: 62 a 60.

O que se viu no último quarto, porém, foi um Carcará apático e que teve uma reação tardia ao ímpeto do Leão paulista. Após estar perdendo por 12 pontos (77 a 65), o Basquete Cearense tentou uma reação nos minutos finais do quarto período, mas insuficiente para evitar a derrota na estreia da competição. Placar final: 90 a 87.

O próximo jogo do Carcará já é nesta sexta-feira (18) contra o Pato Basquete, também no CFO, pela segunda rodada da competição. Já o Rio Claro folga na semana e volta às quadras apenas na semana que vem, quando enfrenta o Minas no ginásio Felipe Karam, no interior de São Paulo.