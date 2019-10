Basquete Cearense leva a melhor contra Pato Basquete e vence a primeira no NBB 12

O Basquete Cearense venceu o Pato Basquete por 78 a 58 na partida válida pela segunda rodada do Novo Basquete Brasil 12, nesta sexta-feira (18), no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza.

O destaque da partida foi o ala Alex, cestinha com 21 pontos, seguido pelo colega Brite (17) e por Gustavo (17), o melhor arremessador do Pato Basquete. Mathias ainda foi o reboteiro do jogo, com nove bolas recuperadas e o Carcará também teve outro líder: Brite, com cinco assistências.

O time do técnico Dedé Barbosa ainda não venceu na competição, ocupa a 13ª posição, com dois pontos. Já a equipe cearense pulou para a 6ª posição, com três pontos, e agora se prepara para encara o Franca, na terça-feira (29). O Pato retorna para o Paraná e enfrenta o Minas, na quinta-feira (24), às 19h30.

O jogo

O Pato arriscou o primeiro lance do jogo, com Rodrigues, que errou a cesta de dois pontos. Na sequência, o Carcará aproveitou o rebote com Alex, que arriscou uma cesta de três, mas também errou. Rashaun foi quem abriu o placar com um arremesso de dois pontos. Cauê e Brite dominaram o primeiro quarto com boa pontaria e infiltrações desconcertantes. No final da etapa: 22 a 10.

No segundo quarto, o Pato não esboçou reação. O Basquete Cearense manteve a intensidade, com uma marcação satisfatória e com Alex e Brite impossíveis. Os problemas de marcação do Pato complicou a situação da equipe e o Carcará venceu a primeira parte do jogo: 43 a 28.

Terceiro quarto começou com Felipe errando um tentativa para dois pontos. Na sequência o ala/pivô sofreu falta e converteu dois arremessos livres. A tensão ficou clara para os dois lados e isso se refletiu no aproveitamento das duas equipes, que caiu: 56 a 39.

No quarto período, os time voltaram com menos intensidade, contudo o Carcará se impôs e foi superior. O estreante na competição, Brandon iniciou o período com um arremesso de três pontos, mas errou. Ainda na etapa, o armador Cauê, da equipe cearense se machucou em uma divida e teve de sair de quadra. Com uma atuação muito boa, Alex converteu lances com facilidade, apresentou 60% de aproveitamento nas cestas de três pontos e ajudou o Carcará a manter a vantagem. Fechando o jogo em 78 a 58.