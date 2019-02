Basquete Cearense faz dever de casa e vence Joinville por 88 a 77

O Basquete Cearense fez seu dever de casa e venceu hoje o Joinville por 88 a 77, em jogo disputado no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, pelo NBB. O Carcará venceu um adversário direto pela classificação aos playoffs da competição, no qual estarão os 10 melhores colocados. Os destaques do time cearense foram Rashaun com 16 pontos, Sualisson com 9 rebotes e Kurtz com 6 assistências.

Com 31 pontos, o Basquete Cearense tem 8 vitórias em 23 jogos, 5 pontos a mais que o Vasco, primeiro time fora da zona de classificação.

Para vencer o Joinville, time abaixo na tabela, o Carcará precisou superar um 1º quarto ruim, perdendo de 26 a 18. No 2º quarto, a equipe do técnico Danyel Russo reagiu, reduzindo a desvantagem, perdendo por apenas 3 pontos: 44 a 47. No 3° período finalmente o Basquete Cearense encaixou seu jogo, somando 15 pontos a mais e vencendo o jogo por 88 a 77.

O Carcará tem mais três jogos até o fim da fase classificatória. O próximo duelo será no dia 13 de março, contra o Pinheiros (1º com 37 pontos), em Fortaleza. Os dois últimos jogos serão contra fora de casa, contra o Minas (6º colocado com 31 pontos), em Belo Horizonte, e contra o Flamengo (3º com 36 pontos), no Rio de Janeiro.