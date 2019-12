Basquete Cearense enfrenta Minas Clube de Leandrinho no último jogo em casa deste ano

O Basquete Cearense recebe o Minas Tenis Clube no CFO nesta quinta-feira (12), às 20h, na última partida em casa neste ano pelo NBB. O time treinado por Danyel Russo busca reação na competição, onde ocupa a 15ª posição na tabela, vice-lanterna. A equipe mineira está em 9º.

No último jogo, pela 8ª rodada, o Carcará vencia o Mogi das Cruzes com boa vantagem até o começo do quarto final, quando chegou a abrir 12 pontos de diferença. Porém, o time paulista aproveitou a desconcentração e falta de efetividade dos cearenses, virando o placar para 71 a 67 na reta final. O americano e ala-armador Rashaun foi o destaque do Basquete Cearense, com 16 pontos.

O Minas Clube possui o melhor pontuador do NBB, o ala-armador Leandrinho, com média de 22,4 pontos por jogo. O atleta já conquistou a NBA em 2015, atuando pelo Golden State Warriors.

O próximo jogo como mandante do Carcará será contra o Pinheiros, dia 15 de janeiro, às 19h30, no CFO.