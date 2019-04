Basquete Cearense encara Paulistano nesta segunda (8) buscando vaga nas quartas do NBB

Após vencer o Paulistano por 75 a 68 na última sexta-feira (5), no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Basquete Cearense encara o segundo jogo da série de três nesta segunda (8). A partida ocorre às 19h, no Ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo. Quem avançar enfrenta o Mogi das Cruzes, quarto colocado na fase de grupos, classificado automaticamente para as quartas de final - se o Carcará não vencer, um novo jogo ocorre dia 10, fora de casa.

O time cearense nunca bateu o adversário paulista em mata-mata do NBB. Nas duas últimas temporadas, o Carcará foi eliminado nos playoffs pelo Paulistano. A equipe de São Paulo é o atual campeão nacional e não perdia para o Basquete Cearense há quatro jogos, quando também saiu em desvantagem no placar das quartas em 2018. No entanto, o time paulista reverteu o placar na série de cinco, eliminando a equipe cearense no quarto embate, quando venceu por 98 a 57.

Na temporada atual, o Paulistano ficou em quinto lugar na fase de grupos, com aproveitamento de 61,5%. O grupo comandando por Regis Marrelli teve a segunda melhor marca de cestas da primeira fase, acertando o garrafão 2209 vezes, com média de 84.33 pontos por jogo. Já o time do técnico Dannyel Russo teve aproveitamento de 30.8%, marcando 73.7 pontos em média por partida, fazendo 1915 cestas, pior marca da fase de grupos.

O Carcará conta com o ala-pivô Felipe para liderar o grupo em busca da classificação. O capitão foi destaque na vitória em Fortaleza, marcando 14 vezes.