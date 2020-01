Basquete Cearense é superado por Corinthians e chega ao 5º jogo sem vitória

A atmosfera do Centro de Formação Olímpica (CFO) foi diferente nesta quinta-feira (23). Enfrentando o Corinthians, o Basquete Cearense viu as torcidas duelaram nas arquibancadas e até começou bem a partida, mas foi superado no decorrer do duelo e amargou mais uma derrota no NBB: 84 a 78.

O resultado foi a 5ª derrota consecutiva do Carcará na competição. Somando 19 pontos na tabela, a equipe está em 14º, a frente apenas de São José e Pato.

O norte-americano Rashaun, ala do Carcará, foi o 2º cestinha do duelo com 20 pontos Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em quadra, o destaque dos donos da casa foi o norte-americano Brite, cestinha com 22 na pontuação. O pivô Sualisson também apresentou bom desempenho defensivo, com sete rebotes. No entanto, o Timão se mostrou mais efetivo nas bolas de três com 44,4% de aproveitamento - o time de Danyel Russo acertou 30,8%.

No último quarto, o time ainda buscou reagir e chegou a aplicar 33 contra 21, mas o estouro do cronômetro impediu a virada. O principal gargalho do Carcará foi no 2º tempo, quando perdeu por 10 a 21 para o Corinthians.

O próximo compromisso do Basquete Cearense é longo do torcedor. Na segunda (27), a equipe encara o Mogi das Cruzes, em São Paulo, às 20 horas.