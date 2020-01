Basquete Cearense é dominado pelo Pinheiros e perde na reestreia do NBB

A volta do Novo Basquete Brasil (NBB) começou amarga para o Basquete Cearense. Em baixa desde o início da competição, o Carcará estreou no segundo turno com derrota para o Pinheiros por 77 a 57 na noite desta quarta-feira (15) no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Nos dois primeiros quartos, o Pinheiros dominou a partida, abrindo 44 a 24 no marcador de vantagem. Toledo, Ware e Bennett - cestinha dos visitantes com 20 pontos - ditaram o passeio dos paulsitas sobre o Basquete Cearense. Ao Carcará, restou tentar equilibrar o jogo, mas o time cearense esbarrou nas limitações técnicas e nos erros de contra-ataque.

No terceiro e quarto períodos, o time do técnico César Guidetti diminuiu o ritmo, e o Basquete Cearense buscou subir de produção para amenizar o prejuízo. A vantagem que chegou em 24 pontos, caiu após os cearenses fazerem um bom quarto período e garantir o cestinha da partida: Marcão, com 24 pontos. Apesar disso, o time paulista saiu com a vitória.

O resultado deixa o Basquete Cearense em 14º lugar, com 19 pontos, à frente apenas do São José e do Pato Basquete, vice-lanterna e lanterna, respectivamente, pelos critérios de desempate. Já o Pinheiros permanece em quinto lugar, agora com 26 pontos, na cola do São Paulo, quarto colocado.