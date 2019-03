Basquete Cearense começa bem, mas é superado por Pinheiros no NBB

Em jogo equilibrado, o Pinheiros venceu o Basquete Cearense por apenas dois pontos de diferença. O duelo entre as equipes no Centro de Formação Olímpica, na quinta-feira (14), terminou com a vitória do time comandado por César Guidetti, por 81 a 79.

Pelo lado do grupo comandado por Dannyel Russo, quem chamou o protagonismo para si foi o armador Brite, cestinha do jogo com 26 pontos.

Com o resultado, o Pinheiros, segundo colocado no Novo Basquete Brasil, agora detém campanha de 20 vitórias em 24 jogos – 83,3% de aproveitamento, e segue um jogo atrás do líder Franca. Já o Basquete Cearense, com o resultado negativo ocupa a 12ª colocação, com campanha de oito triunfos em 24 oportunidades – 33,3% de aproveitamento.

O jogo

O início foi todo do Basquete Cearense. Já no primeiro quarto, a equipe da capital cearense comandou as ações ofensivas, mas viu o Pinheiros empatar na ida para o segundo período (16 a 16). Já no segundo quarto, o Carcará tomou as rédeas da partida e assumiu o comando do placar na ida para o intervalo (33 a 28).

No terceiro quarto, o Pinheiros buscou a virada, graças a boa atuação do pivô Toledo, autor de oito pontos na parcial (53 a 58). No último e decisivo quarto do jogo, o time pinheirense segurou o Basquete Cearense e, por um placar apertado, conseguiu sair de quadra com a vitória.

O Basquete Cearense, com o revés, buscará a recuperação no confronto com o Minas, no domingo (24), na Arena Minas Tênis Clube, às 11 horas.