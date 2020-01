Basquete Cearense busca reação no NBB diante do Corinthians, no CFO

O Basquete Cearense tenta, dentro de casa, no Centro de Formação Olímpica (CFO), reagir no NBB contra o Corinthians, às 20h de hoje (23). Na tabela do campeonato, o Carcará está na 14ª posição, 5 atrás da equipe paulista (9º).

Na rodada passada, a equipe comandada pelo técnico Danyel Russo perdeu por 77 a 57, também no CFO, amargando a 7ª derrota em 8 jogos. O retrospecto recente é semelhante ao do Corinthians, com somente um triunfo nas últimas 8 partidas, contando com a Liga Sudamericana.

O objetivo de ambos os times é ficar entre os 12 primeiros do NBB, avançando para os play-offs.

Confira os preços e locais dos bilhetes para o jogo de hoje

Valores:

- Cadeira Superior: R$ 10,00.

- Cadeira Premium: R$ 20,00.

- Área VIP: R$: 45,00

*Promoção: todos pagam meia; compre 1 e leve 2

Locais de venda:

- Shoppings Iguatemi e Riomar Kennedy

- Sede do Basquete Cearense (Avenida Dom Luís, 20-A, Sl. 04 - Aldeota)

Informações: (85) 3067-6921