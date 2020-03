Basel sinaliza compra de Arthur Cabral; veja quanto o Ceará ganha com o negócio

O Basel, da Suíça, sinalizou vontade de comprar 70% dos direitos do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, que pertence ao Palmeiras. O atleta de 21 anos chegou ao clube europeu em 2019 por empréstimo e, na temporada atual, marcou 9 gols e deu 5 assistências em 23 jogos. Os valores da negociação giram em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 23,3 milhões na cotação atual), segundo informações do UOL Esporte.

Arthur foi revelado pelo Vovô em 2015. Em 2018, foi artilheiro da equipe com 24 tentos marcados. O Alvinegro detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Desta porcentagem de 50%, 15% deve ser repassado aos empresários do jogador. Dessa forma, o clube receberá 35% do valor total da negociação, chegando ao montante de R$ 8,15 milhões aos cofres do Ceará.