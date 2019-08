Barcelona recua com exigências do PSG e fica distante de Neymar

A chegada de Neymar ao Barcelona parece ter chegada ao fim. O jornal espanhol Mundo Deportivo, nesta sexta-feira (30), informou que o clube catalão recusou as últimas exigências feitas pelo Paris Saint-German (PSG) para liberar o atacante e encerrou a negociação. Como a janela internacional será fechada na segunda (2), uma contraproposta é encarada como sem tempo hábil para ser analisada.

A publicação informa que os dirigentes do Barça teriam considerado os pedidos como "exigentes demais e impossíveis de assumir". Durante as tratativas, o PSG sempre manifestou interesse em recuperar o investimento feito no brasileiro, que foi comprado por 222 milhões de euros (R$ 821 mi) e esteve fora de jogos importantes do clube na Liga dos Campeões.

O Barcelona então tentou oferecer um conjunto de jogadores do elenco - o meia Rakitic, o atacante Dembelé e o jovem zagueiro Todibo, de 19 anos - para compensar o valor solicitado, além de um quantia fixada em dinheiro. O presidente catalão, Josep Maria Bartomeu, chegou a se reunir com representantes do Barça na última semana, mas não houve um acordo.

Além do time de Lionel Messi, o Real Madrid-ESP, a Juventus-ITA e o Bayern-ALE demonstraram interesse em Neymar, sem que uma proposta oficial fosse oficializada. Confira o fechamento da janela internacional:

31 de agosto: Arábia Saudita

2 de setembro: Alemanha, Espanha, França e Itália

5 de setembro: México

22 de setembro: Portugal

30 de setembro: Emirados Árabes Unidos

Vale lembrar que clubes da Inglaterra e China já não podem mais contratar neste meio de ano.