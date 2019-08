Barcelona quer Neymar por empréstimo com direito de compra; Juventus entra na briga

A janela de transferências da Europa fecha em 13 dias e as especulações para o destino de Neymar Jr. continuam. O Barcelona tenta repatriar o brasileiro e propôs um empréstimo com direito de compra ao PSG, opção que não agrada o clube francês, que deseja conseguir os $ 222 milhões de euros investidos de volta. Nesta segunda-feira (19), a Juventus entrou na briga pelo brasileiro.

O time italiano pensa em usar o argentino Paulo Dybala como moeda de troca além de $ 100 milhões de euros para ter a estrela do PSG. O técnico do clube pariense, Thomas Tuchel, não quer liberar Neymar sem um substituto garantido antes. Porém, o desejo do brasileiro de deixar Paris parece claro para o clube facilitar uma transferência.

Com o empréstimo de Coutinho ao Bayern, o Barcelona perdeu sua principal moeda de troca. O clube catalão também tem Rakitic, Vidal, Semedo e Dembelé como alternativas para a transação. Dentre esses nomes, o único da mesma posição de Neymar é o francês Ousmane Dembelé, que teve lesão na coxa e ficará fora por 5 semanas, o que pode dificultar as negociações com o Paris Saint-Germain.