O Barcelona poderá fazer pré-temporada no Brasil a partir de 2022. Pelo menos é esse o desejo do BMG, que firmou parceria para representar o clube catalão na América Latina pelos próximos três anos. A ideia é trazer o Barcelona para disputar amistosos contra outros times que têm parceria com o banco. Hoje, Corinthians, Atlético-MG, Vasco e Coimbra são patrocinados pelo banco.

O projeto, porém, depende de datas disponíveis no calendário do Barcelona. Até 2021, o clube tem contrato para realizar a sua pré-temporada na Ásia. A partir de 2022, o banco terá preferência para trazer o time catalão ao Brasil. A ideia é vista como positiva pela diretoria do Barcelona, que deseja intensificar as ações para atrair público brasileiro.

Durante a apresentação da parceria entre o clube e o banco, em um restaurante em São Paulo, o vice-presidente de negócios do BMG, Márcio Alaor, mostrou entusiasmo com a possibilidade de organizar a pré-temporada do Barcelona com amistosos diante de outros times brasileiros. O banco planeja outras ações que ainda não foram definidas.

O diretor do Barcelona nas Américas, Xavier O’Callaghan, admitiu a chance de o elenco azul grená fazer a pré-temporada no Brasil. No entanto, citou alguns motivos para ressaltar que não será fácil a ideia sair do papel.

"A possibilidade está prevista no contrato, mas o calendário da equipe principal do Barcelona é muito complicado, tem muito pouco tempo de descanso e os 'tours de verão' são muito restritos. A possibilidade existe, mas precisa ver as datas e o plano de viagem para o time. Não é certeza, porque dependerá também do que o clube vai decidir a cada ano", disse O’Callaghan