Barcelona faz nova oferta por Neymar, oferece Rakitic e Dembelé, e se aproxima de acerto

Neymar está cada vez mais próximo do Barcelona. Segundo o jornal espanhol "Sport", o clube catalão se reuniu com o Paris Saint-German (PSG), na última terça-feira (27), para acertar detalhes na negociação e oficializar uma nova oferta ao clube. A proposta é: pagamento de € 130 milhões (R$ 594 milhões), transferência de Rakitic em definitivo, além do empréstimo de Dembelé por um ano.

O veículo francês "L'Équipe" confirma a informação e sinalizou que as condições atendem aos pedidos do diretor esportivo do PSG, Leonardo. O objetivo da equipe de Paris é arrecadar, pelo menos, € 220 milhões (R$ 1 bilhão), meta que pode ser alcançada pelo Barça com a inclusão de jogadores no acordo.

O principal pedido do PSG, no entanto, era o meia brasileiro Philippe Coutinho, que acertou a saída por empréstimo ao Bayern de Munique. Com o fechamento da janela internacional no dia 2 de setembro, uma nova reunião sobre o destino de Neymar será feita nos próximos dias.

Entrave com Dembelé

Para a negociação ser concretizada, o Barcelona precisa convencer o atacante Dembelé da transferência. Integrante da seleção francesa, ele pediu para não ser incluído na proposta porque deseja permanecer no time catalão com Messi e Suárez. Ao "L'Équipe", o empresário do atleta, Moussa Sissoko, deixou claro o desejo do jogador.

"Ousmane (Dembelé) fica, 100%. Não há chance dele sair. Ele quer e vai ganhar no Barça", declarou.