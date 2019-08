Barcelona empresta Phillipe Coutinho ao Bayern por um ano

Phillipe Coutinho será o novo reforço do Bayern de Munique, da Alemanha. Na noite desta sexta-feira (16), o clube anunciou o empréstimo do jogador, que estava no Barcelona-ESP, por um ano, além de opção de compra ao término do período.

"Coutinho é esperado nos próximos dias em Munique para esclarecer os detalhes finais e completar o exame médico", diz a nota oficial no site da equipe alemã. O clube também agradeceu ao Barcelona: "Claro, alguns detalhes ainda estão faltando, mas estamos muito felizes por trazer esse jogador para o Bayern", disse o diretor de futebol Hasan Salihamidzic ao site.

O brasileiro chegou ao Barcelona em janeiro de 2018, vindo do Liverpool-ING como a segunda contratação mais cara da história: 160 milhões de euros, R$ 621 milhões à época. Ficou atrás apenas da ida de Neymar do clube catalão para o Paris Saint-Germain, meses antes.

Na Espanha, Coutinho fez 76 jogos, marcou 21 gols e não era titular absoluto do técnico Ernesto Valverde. Também nesta sexta (16), o Barcelona fez sua estreia no Campeonato Espanhol perdendo por 1 a 0 para o Athletic Bilbao, com o brasileiro fora até do banco de reservas. Durante a Copa América, o atleta atuou em seis jogos e balançou a rede duas vezes no título da seleção brasileira.