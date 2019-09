Barcelona empresta brasileiro Rafinha ao Celta de Vigo

O meia brasileiro Rafinha foi emprestado por um ano pelo Barcelona ao Celta de Vigo, clube que o jogador já defendeu na temporada 2013/2014. A notícia do empréstimo foi anunciada pelo clube catalão, nesta segunda-feira (2).

Ao mesmo tempo, o clube catalão anunciou que prolongou o contrato de Rafinha por mais um ano, até 2020/2021, evitando assim que o filho do ex-jogador Mazinho pudesse sair livremente ao fim da atual temporada.

Revelado pelas categorias de base do Barcelona ao lado do irmão Thiago Alcântara, hoje no Bayern de Munique, Rafinha viu a carreira ser prejudicada com as seguidas lesões nos joelhos sofridas em 2015, 2017 e 2018.

No Celta, Rafinha terá mais oportunidades de jogar do que no Barcelona, no qual sofria com as fortes concorrências de Lionel Messi, Ivan Rakitic, Antoine Griezmann, Arthur e Sergio Busquets.