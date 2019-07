Barcelona disputa contratação de filho de Hagi, diz dirigente romeno

Gheorghe Hagi defendeu o Barcelona entre 1994 e 1996, e seu filho poderá seguir o mesmo caminho. Sergundo o jornal esportivo espanhol AS, Ianis Hagi, de 20 anos, estaria na mira do clube como reforço para os próximos anos.

Meia-atacante do Viitorul Constanta, com convocações inclusive para a seleção principal da Romênia, Ianis Hagi é "uma das peças mais cotadas do mercado sub-21 da Europa", de acordo com a publicação. Gica Popescu, cunhado de Gheorghe Hagi e diretor do Viitorul, já afirmou que o jogador está na mira de clubes de destaque do futebol europeu.

"(Ianis Hagi) interessa ao Spartak (Moscou) e ao Barcelona. Quanto ao Barcelona, falou-se da aquisição e do posterior empréstimo ao Valladolid", afirmou Popescu, também de acordo com o jornal. "O Barcelona poderia oferecer algo a mais do que o Spartak. Estamos interessados no progresso de Ianis", acrescentou.

Ainda de acordo com Gica Popescu, "Ianis é um jogador muito valioso, que pode jogar em qualquer campeonato, mas que não alcançou sua maturidade futebolística". Para o dirigente, o meia-atacante ainda precisa de "dois ou três anos" para chegar a resultados mais expressivos.

Entre 2016 e 2018, Ianis Hagi defendeu a Fiorentina, com pouco destaque. Em 2015, ele chegou a ser indicado ao prêmio Golden Boy, oferecido ao melhor jogador sub-21 da Europa no ano - naquela temporada, o prêmio foi para o francês Anthony Martial.