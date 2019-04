Barcelona conquista título espanhol antecipado com gol de Messi

O argentino Lionel Messi precisou sair do banco de reservas para ajudar o Barcelona a conquistar seu 26º título do Campeonato Espanhol neste sábado (27). A equipe catalã garantiu o troféu diante do Levante, no Camp Nou, com uma vitória por 1 a 0, gol do camisa 10.

Em campo, mesmo sem Messi, o Barcelona praticamente não deu chances ao Levante no primeiro tempo e só não saiu com um placar positivo por errar nas finalizações. Phillipe Coutinho foi o principal nome do time com várias finalizações. O brasileiro parou nas ótimas defesas do goleiro Aitor Fernández e acertou o travessão em um chute forte.

Enquanto isso, Messi passou o primeiro tempo da partida no banco, para não se desgastar antes do jogo de ida das semifinais da Champions League, contra o Liverpool, partida que acontece na quarta-feira (1º).

Após substituir Philippe Coutinho no intervalo, o argentino decidiu a partida aos 16 minutos. Messi aproveitou passe de cabeça de Vidal, cortou Rober e chutou de esquerda no canto do gol. Aitor Fernández ainda resvalou na bola, mas a viu entrar na sua meta.

Foto: LLUIS GENE / AFP

La liga

Com três rodadas a serem disputadas, o Barcelona atingiu 83 pontos e poderia ser alcançado pelo Atlético de Madri. Mas, a equipe madrilena continuaria na segunda colocação pelo confronto direto, primeiro critério de desempate. Já o Real Madrid, recordista de títulos do Espanhol, ao todo com 33 conquistas, ocupa a terceira colocação da tabela.

Foto: LLUIS GENE / AFP

Esse foi o 10º título de Messi com o Barcelona no Espanhol. O time catalão venceu 4 das últimas 5 edições do campeonato e ganhou 8 em 11 anos, sendo o segundo de forma consecutiva.

O título ganho neste sábado pode ser apenas o primeiro neste final de temporada. Além das semifinais da Liga dos Campeões contra o Liverpool nos próximos dois meios de semana, o Barcelo entra em campo para a decisão da Copa do Rei contra o Valencia, no dia 25 de maio, no estádio Benito Villamarín, de propriedade do Betis, na cidade de Sevilha.