Barcelona anuncia Griezmann por R$ 505 milhões

Na manhã desta sexta-feira (12), o Barcelona anunciou a chegada de um grande reforço: Antoine Griezmann, 28. O clube pagou o valor de 120 milhões de euros (R$ 505 mi) ao Atlético de Madrid pelo atacante, que assina até junho de 2024.

Os valores foram revelados em nota oficial da equipe catalã, que também revelou que a multa rescisória do campeão do mundo com a França em 2018 será de 800 milhões de euros, mais de R$ 3.367,5 bilhões.

Em maio, Griezmann já havia anunciado que deixaria o Atlético de Madrid em um vídeo postado nas redes sociais de seu antigo clube, no qual ele agradeceu a torcida e aos companheiros. O anúncio se dá em meio a especulações de que o brasileiro Neymar poderia voltar ao Barcelona após não se reapresentar no Paris Saint-Germain na data requisitada pelos franceses.