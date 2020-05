Barca do Atlético/MG: que jogadores podem interessar a Ceará e Fortaleza?

O Atlético-MG definiu que sete jogadores não terão que se reapresentar ao elenco na próxima segunda-feira (11), quando serão feitos testes para diagnosticar se os atletas estão contaminados com o novo coronavírus. São atletas de peso, algum deles com história no futebol cearense, e que podem reforçar Ceará e Fortaleza na retomada do Campeonato Brasileiro.

A definição foi feita pelo técnico Jorge Sampaoli, que está disposto a reconsiderar algumas saídas do elenco que está à sua disposição. Os atletas foram avisados durante a paralisação do esporte por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os jogadores seguem com contrato em vigor, mas estão autorizados a buscar novos clubes na janela de transferências. Eles ainda não definiram o futuro.



Confira a lista de jogadores que podem interessar a Ceará e Fortaleza

1- Edinho

Edinho é desejo do técnico Rogério Ceni Foto: Thiago Gadelha

Meia-atacante ex-Fortaleza teve poucas chances, mas não caiu na graça do técnico Sampaoli. No Fortaleza, Edinho foi o melhor jogador do Cearense 2019 e uma das peças importantes de Rogério Ceni. Atlético/MG mostrou disponbilidade para emprestá-lo já que tem contrato longo no Galo.

2-Ricardo Oliveira

Foto: Divulgação/Site Santos Futebol Clube

Experiente atacante ex-Seleção, Ricardo Oliveira completou 40 anos, mas ainda mantém o faro de gol

3-Franco Di Santo

Atacante argentino de referência, Di Santo está sem clube e poderia ser contratado a custo zero.

4-Lucas Hernandez

Foto: Bruno Cantini/ Atlético/MG

Lateral uruguaio que se destacou no Peñarol, Hernández teve poucas oportunidades e também interessa ao mercado sul-americano

5-Ramón Martínez

Ramón Martínez López é um paraguaio que atua como volante. É frequentemente convocado pela Seleção Paraguaia.

6-Zé Welison

Foto: Bruno Cantini/ Atlético/MG

Meia revelado pelo Vitória, teve bons momentos, mas também não caiu nas graças de Sampaoli.

7-Clayton

Foto: Bruno Cantini/ Atlético/MG

Atacante referência revelado pelo Figueirense, Clayton foi emprestado para clubes como Vasco e Bahia, mas sem destaque.