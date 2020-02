Barbalha perde para Operário/PR e é eliminado da Copa do Brasil

O sonho do Barbalha na Copa do Brasil acabou. Enfrentando o Operário/PR no estádio Inaldão, nesta quarta-feira (5), o time do Cariri perdeu por 3 a 0 e foi eliminado na 1ª fase do torneio nacional.

Em campo, o time até tentou acelerar o ritmo, mas a intensidade foi encerrada logo aos 20 minutos do 1º tempo, quando Rafael Bonfim aproveitou cobrança de escanteio e ampliou. Na etapa final, os atacantes Bustamante e Jefinho ampliaram o marcador.

Mesmo com a eliminação, a equipe cearense leva para casa R$ 540 mil como cota de participação. Caso avançasse de fase, o Barbalha iria conquistar mais R$ 650 mil. O foco do Barbalha agora é ser campeão da Taça Fares Lopes para retornar a Copa do Brasil em 2021. No Campeonato Cearense, o time está em 4º, com três pontos.

Copa do Brasil

Os outros representantes do Estado na Copa do Brasil são Ceará e Fortaleza. O Vovô estreia diante do Bragantino/PA na próxima quarta-feira (12), às 15h30, no Diogão. Como é partida única, a equipe alvinegra tem a vantagem de atuar pelo empate - não há disputa de penalidade no regulamento. Campeão da Copa do Nordeste, o Leão entra apenas nas oitavas.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) concedeu uma vaga para 2021 ao clube que encerrou a 1ª fase do Estadual na liderança, no caso, o Guarany de Sobral. O detentor do título do torneio local também se classifica.