Barbalha demite técnico Paulo Shardong após eliminação na Copa do Brasil

O Barbalha demitiu o técnico Paulo Shardong nesta quinta-feira (6). O principal motivo foi a eliminação do clube para o Operário/PR pela Copa do Brasil. Dentre os objetivos, a diretoria também desejava a liderança na 1ª fase do Campeonato Cearense, o que não foi alcançado: o time do Cariri ficou em segundo, atrás do Guarany de Sobral.

Apesar das metas fracassadas, a Raposa apresenta bom desempenho. Em preparação para o Estadual desde outubro de 2019, a equipee é o última integrante do G-4 na 2ª fase, colocação que a garante na semifinal. Em 10 partidas, o comandante conquistou cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

"Os números mostram uma bela campanha, principalmente no Estadual, onde fomos vice-campeões (na 1ª fase). Tivemos melhor ataque e melhor defesa. No segundo turno, ocupamos a quarta colocação, uma posição de destaque. Fiz o meu melhor, todos os atletas fizeram tudo. Contra o Operário tivemos um 1º tempo muito bom, mas no 2º tempo caímos de rendimento. Não tem o que reclamar, fizemos um trabalho honesto. O que posso desejar é tudo de bom para o Barbalha", declarou Paulo Shardong.

No mercado em busca de um novo técnico, o Barbalha terá uma semana de preparação até o próximo desafio. Na quarta (12), o time encara o Ferroviário no Inaldão, às 21h30, pela 3ª rodada do Estadual.