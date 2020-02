Barbalha bate o Caucaia no Inaldão e respira após duas derrotas

O Barbalha voltou a vencer no Campeonato Cearense. A Raposa dos Verdes Canaviais se recuperou de duas derrotas seguidas, uma na estreia da 2ª Fase, e bateu o Caucaia por 2 a 1, no Inaldão, na tarde desse sábado (1). Os gols do Barbalha foram marcados por Thiaguinho e Cléber, com Jacaré descontando para o Caucaia.

O duelo foi equilibrado na etapa inicial, com o Barbalha só fazendo valer o mando de campo no 2ºtempo, quando fez o 2º gol com o artilheiro Cléber - seu 6º gol do Estadual - e teve chances até para ampliar. Para o Caucaia, fica a lição de mais uma vez jogar bem e não conseguir o resultado, como destacou o técnico Marcinho Guerreiro.

Com o resultado, o Barbalha soma seus primeiros 3 pontos na 2ªFase, com o Caucaia continuando sem pontuar, já que na estreia a equipe do técnico Marcinho Guerreiro também foi derrotada pelo Fortaleza, no PV.

Com compromisso importante na Copa do Brasil contra o Operário na quarta-feira, às 15h30 no Inaldão, a Raposa dos Verdes Canaviais volta a jogar apenas no dia 12 contra o Ferroviário, às 21 horas, também em casa. Já o Caucaia joga no próximo domingo, 9, contra o Pacajus às 15h30, fora de casa, no João Ronaldo.