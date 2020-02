Barbalha anuncia João Severo como novo técnico

O Barbalha definiu o substituto de Paulo Schardong no comando técnico da equipe principal: João Severo, ex-treinador do Guarani de Juazeiro. Além de treinador, o recém-chegado à Raposa do Cariri já foi diretor de futebol e presidente do Leão Rubro-negro.

Como treinador, já passou também por Arcoverde/PE, Atlético de Cajazeiras-PB e por Campo Grande/CE, onde conquistou a Série C do Campeonato Cearense de 2018. Pelo Guarani, venceu a 2ª divisão estadual em 2004.

Severo assume o cargo de Schardong após o Barbalha terminar a 1ª fase do Cearense na vice-liderança, atualmente na 4ª posição com 3 pontos na tabela da 2ª fase. Porém, a equipe do Cariri perdeu por 3 a 0 para o Operário/PR na última quarta-feira (5), sendo eliminado da Copa do Brasil.

A estreia de João Severo no banco do Barbalha ocorre na quarta-feira (12), às 21h30, contra o Ferroviário, no Inaldão.