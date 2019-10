Bahia tem 2 desfalques contra o Ceará nesta segunda-feira

O Bahia recebe o Ceará no estádio Pituaçu, nesta segunda-feira (21), com 2 desfalques no time titular. O técnico Roger Machado não terá o lateral esquerdo Moisés (lesão muscular na coxa) e o volante Elton (desgaste na cartilagem do joelho direito) para o jogo da 27ª rodada, às 19h30.

No lugar do lateral, Giovanni deve começar jogando enquanto Guerra é o provável substituto de Elton no meio.

Dessa forma, os 11 do Tricolor baiano deve ser: Douglas; João Pedro (Nino), Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Guerra; Artur, Élber e Gilberto.

A equipe baiana briga pelo G-6 na tabela do Brasileirão, com 41 pontos na 8ª posição. O Leão do Pici está em 13º (31 pontos).