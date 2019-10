Avaí tem 4 desfalques para jogo contra o Fortaleza nesta quarta-feira

O Avaí recebe o Fortaleza nesta quarta-feira (30), na Ressacada, com 4 desfalques no time principal. Para o confronto da 29ª rodada do Brasileirão, às 19h30, o treinador Evando Camillato não pode contar com o zagueiro Betão (suspenso por 3º amarelo), os atacantes Caio Paulista (lesão) e Lourenço, que saiu no 1º tempo do último jogo por sentir lesão e o lateral direito Iury, que inclusive está fora da temporada após operar o joelho.

Apesar das ausências, o volante Pedro Castro voltou a treinar com o elenco.

O time catarinense vem de 4 derrotas seguidas e 8 jogos sem vencer no Campeonato, ocupando a lanterna da elite nacional, com 17 pontos na tabela de classificação. O Leão do Pici tem 32 pontos (14º), 2 acima do Z-4.