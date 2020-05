Avaí registra 4 casos de Covid-19 entre os jogadores profissionais

O Avaí confirmou 4 casos do novo coronavírus entre o seu elenco profissional nesta quarta-feira (13). Porém, 3 deles são considerados imunizados e não apresentam sintomas. O único infectado já está em isolamento por 14 dias com a esposa.

"Três dos nossos atletas já cruzaram com a doença e têm uma cicatriz sorológica, que é um sinal de cura. Eles estão imunizados. Um dos nossos atletas deu positivo. Ele tem a presença do vírus. Já conversamos com ele, que mora com a esposa. Os dois estão em quarentena por 14 dias. Fizemos a comunicação à Prefeitura de Florianópolis e à Vigilância Sanitária", explicou o médico do clube, Luis Fernando Funchal, durante entrevista à Rádio Avaí nesta quarta-feira (13).

Além dos testes nas 50 pessoas que trabalham diretamente com o futebol no clube, outras 87 passaram por testes rápidos, apresentando negativo nos resultados.

O Estado de Santa Catarina registra mais de 3,800 casos da Covid-19, com 73 mortes. A prefeitura da capital Florianópolis proibiu o Avaí de treinar eu seu campo. Por enquanto, os atletas continuam realizando as atividades em casa, com acompanhamento virtual.