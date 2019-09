Avaí ganha 1ª em casa, deixa lanterna e faz Atlético-MG somar pior série negativa

A torcida do Avaí finalmente pôde festejar uma vitória em casa na Série A do Brasileiro. Após nove jogos como mandante, o time catarinense obteve o primeiro triunfo em seus domínios ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira (24) à noite, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, com gol do atacante Jonathan.

O time mineiro, em compensação, perdeu a sexta partida seguida e somou a sua pior sequência da história dos pontos corridos na competição, superando as séries de cinco revezes consecutivos de 2009 e depois repetidos na campanha de 2011. Nesta segunda, a equipe atuou com vários reservas, pois a maioria dos titulares foi poupada para o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, quinta-feira, no Mineirão.

Com a vitória, o Avaí alcançou os 16 pontos, subiu para o penúltimo lugar e deixou a lanterna com a Chapecoense, que soma 14. O Atlético-MG continua com 27 pontos e estacionou na décima posição - o time não consegue pontuar desde o dia 10 de agosto, quando bateu o Fluminense por 2 a 1, em casa, pela 14ª rodada.

Ficha técnica

Avaí 1x0 Atlético-MG

Gols: Jonathan, aos 26 minutos do primeiro tempo.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN).

Cartões amarelos: Leonardo Silva, Léo e Lourenço.

Renda: R$ 153.583,00.

Público: 7.463 presentes.

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Avaí: Vladimir; Léo, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Richard Franco, Pedro Castro, Matheus Barbosa (João Paulo) e Caio Paulista; Jonathan e Lourenço (Mosquera). Técnico: Alberto Valentim.

Atlético-MG: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Lucas Hernández; Ramón Martínez, Nathan, Cazares (Otero) e Bruninho (Maicon); Geuvânio (Luan) e Alerrandro. Técnico: Rodrigo Santana.