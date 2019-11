Auxiliar de Rogério Ceni, Charles Hembert acumula 5ª expulsão no Brasileirão

O francês Charles Hembert, auxiliar-técnico de Rogério Ceni, acumulou sua quinta expulsão no Campeonato Brasileiro na partida contra o Santos, na noite desta quinta-feira (28), na Arena Castelão.

Charles foi expulso pelo árbitro baiano Diego Pombo Lopez após reclamações com o quarto árbitro da partida, o cearense Glauco Feitosa.

Primeiramente, Diego Pombo advertiu Charles com cartão amarelo, mas o francês continuou a reclamar, foi advertido com o segundo amarelo e, consequentemente, expulso.

Com a expulsão, ele terá que cumprir suspensão automática e não poderá estar na área técnica na partida do Fortaleza contra o Goiás, no próximo domingo (1).

Esta foi a 5ª expulsão de Charles nesta edição do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, ele já havia sido expulso nas partidas contra Grêmio, Atlético-MG, Botafogo, Chapecoense e Santos.