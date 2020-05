Autoridades cearenses participam de reunião para candidatura do Castelão às finais da Sul-Americana

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, participou nesta segunda-feira (25), através de videoconferência, de reunião realizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), sobre a candidatura da Arena Castelão para as finais da Copa Sul-Americana de 2021, 2022 e 2023.

Além de Mauro Carmélio, participaram da reunião outras autoridades cearenses, como oo titular da Secretária do Esporte e Juventude do Governo do Estado, Rogério Pinheiro, o administrador da Arena Castelão, Eduardo Santos, e a secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de Fortaleza, Patrícia Macêdo.

O encontro foi liderado pelo diretor de Competições de Clubes da Conmebol, Frederico Nantes. O dirigente, que é brasileiro, apresentou informações para a elaboração de um documento à candidatura da Arena cearense e esclareceu os detalhes para concluir a documentação, que já foi elaborado pela FCF.

Está foi a primeira etapa do evento que destina os representantes da Conmebol explicarem os pontos do Dossiê do Processo de Seleção (DPS), que deverá ser entregue até o dia 29 de maio.

“O crescimento do futebol cearense ultrapassou fronteiras. A candidatura da Arena Castelão para a final da Copa Sul-Americana é a prova de que a parceria clubes, federação e governo do Estado segue dando muitos frutos. Estamos na torcida para conseguirmos mais uma grande conquista para o torcedor cearense”, declarou o Presidente Mauro Carmélio.

Após realizada a entrega do Dossiê de Candidatura, será feita uma avaliação do resultado de cada sede e as propostas finalistas serão enviadas à Conmebol, que definirá as cidades e sedes finalistas para cada ano.

“Estamos na torcida para a realização deste grande evento na Arena Castelão. Temos muita chance de sermos escolhidos devido já termos documentação, operação e planta da Copa do Mundo de 2014, para basear o trabalho neste evento”, afirmou Rogério Pinheiro.

CANDIDATURA

A Arena Castelão, em Fortaleza, poderá ser palco da final da Copa Sul-Americana até 2023. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), organizadora da competição, divulgou uma lista com 15 estádios que têm possibilidades de sediar a partida que definirá o campeão do torneio nos anos de 2021, 2022 e 2023.

Além da Arena Castelão, outros seis estádios no Brasil estão na lista: Maracanã (Rio de Janeiro), Mané Garrincha (Brasília), Arena da Baixada (Curitiba), Beira Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco (Recife) e Arena Fonte Nova (Salvador).

Outros tradicionais estádios do continente estão na lista, como La Bombonera, do Boca Júniors, e Monumen