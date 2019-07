Autor de golaço, Leandro Carvalho parabeniza elenco do Ceará e festeja: "Volta por cima"

Alvo de críticas, Leandro Carvalho precisou de dois minutos para conseguir uma redenção no Ceará e fazer um golaço de cobertura contra o Palmeiras, neste sábado (20), fechando o placar de 2 a 0 na Arena Castelão e colocando fim na invencibilidade de 33 jogos do time paulista. O atacante, que entrou aos 24 do segundo tempo, agradeceu ao companheiros alvinegros e exaltou a "volta por cima" no clube.

"Agradecer a deus e ao professor Enderson. O grupo todo está de parabéns. Eu não vinha em uma fase boa, críticas sob críticas, mas isso é para nosso bem e o incentivo da torcida faz a diferença para a gente dar uma volta por cima como hoje. Agora é vir trabalhando forte para poder esta entrando e marcando mais gols", relatou.

Em campo, o jogador substituiu Mateus Gonçalves, autor do gol do Vovô no primeiro tempo. Em campo, acertou sete passes e efetuou um desarme, além do arremate sobre o goleiro Weverton para festa nas arquibancadas da Arena Castelão. Contratado por R$ 3,6 milhões no início da temporada, Leandro Carvalho começou o ano como titular, mas perdeu a posição com atuações ruins e problemas para manter o porte físico exigido pela comissão técnica alvinegra.

Com o triunfo, o Ceará sobe para a 13ª posição, com 14 pontos na Série A do Brasileiro. O Ceará se reapresenta na segunda-feira (22), às 15h30, no CT de Porangabuçu, e volta a jogar sábado (27), às 19 horas, contra o Internacional, no Beira-Rio.