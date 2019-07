Autor de golaço contra o Palmeiras, Leandro Carvalho fala sobre condição física: "estou nos 90%"

Criticado pelas más atuações nas últimas partidas, Leandro Carvalho se redimiu com a torcida do Ceará no último sábado (20). Além de ter marcado um golaço contra o Palmeiras, selando a vitória do Vovô sobre a equipe paulista diante de seu torcedor, na Arena Castelão, o camisa 82 do Alvinegro mostrou estar melhor fisicamente.

"Se fosse no começo da temporada e eu desse um pique daquele (na comemoração do gol), estava cansado. Mas pude melhorar muito na parte física e ainda tenho que melhorar muito mais. Estou nos 90% e espero que chegar nos 100% o mais rápido possível para que eu possa sempre ajudar o Ceará", afirmou o atacante.

Mesmo sabendo a importância de seu gol, não só pela "pintura", mas também por ter "matado" o jogo quando a equipe palmeirense começava a crescer no confronto, Leandro prefere manter os pés no chão e seguir evoluindo. "O gol não muda nada. Eu tenho que seguir firme e continuar trabalhando. Não tenho que ver o gol como alívio ou que ninguém vai mais me criticar. Tenho que sempre buscar por mais, pelo melhor, por fazer dois, três gols", declarou.

Autor de dois dos 13 gols marcados pelo Ceará na Série A do Brasileirão, Leandro Carvalho e Mateus Gonçalves quebraram o "jejum" de atacantes do time na competição. O último atleta do setor ofensivo do Vovô a marcar havia sido Ricardo Bueno, que hoje defende o CSA/AL, na derrota por 2 a 1 contra o Atlético/MG. De lá para cá, os meias Thiago Galhardo e Ricardinho e o zagueiro Tiago Alves tinham sido os únicos a balançarem as redes de seus adversários.

"A gente trabalha forte no dia à dia. O Enderson Moreira sempre conversa com os jogadores, passa confiança explicando o por que cada um está no banco, nos cobra da maneira correta sobre aquilo que temos que melhorar. Isso nos dá confiança para entrar, fazer o nosso melhor e dar a vitória ao Ceará".

No próximo sábado (27), o Ceará vai até Porto Alegre/RS enfrentar o Internacional, no estádio Beira-Rio. A partida, válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, está marcada para inciar às 19h.