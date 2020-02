Autor de gol do Ceará, Samuel Xavier revela drama pessoal

O lateral-direito do Ceará, Samuel Xavier, por pouco não foi o herói do jogo entre o Vovô e o Botafogo/PB, no Castelão, hoje à tarde. O jogador, marcou o segundo gol do Alvinegro, mas a equipe cedeu o empate nos minutos finais. E Samuel merecia ter sido o heroi do jogo por tudo que passou na tarde de ontem. Em coletiva após o jogo, bastante emocionado, o jogador que já havia dedicado o gol a seu filho Pedro, de 2 anos, revelou que viveu um drama horas antes da partida, já que o garotinho quase se afogou na piscina de casa e precisou ser levado ao hospital às pressas.

"Eu estava no hotel pela manhã, liguei para minha esposa e ela chorando muito. Ela contou que viu que algo estava errado com as crianças, e correu para o fundo, na área da piscina, nosso filho de 2 anos estava se afogando. Ela pulou, pegou ele, e o levou para o hospital. Ele estava em observação e eu vim para o jogo. É uma decisão muito difícil, você entrar dentro de campo e sua família nessa situação. Foi um dia muito difícil para mim, mas vai acabar tudo bem.".

Ele declarou ter sido um dia muito difícil, e agradeceu os companheiros, especialmente o meia Felipe Silva, autor do passe para seu gol e que tem uma relação com seu filho.

"Eu vim fazer a minha parte, honrar meu trabalho, mas creio que Deus está fazendo sua parte. Agradeço ao Felipe, pelo passe do gol que ele me deu e por ter feito parte desse dia que, para mim, foi tão emocionante. O Felipe esteve lá em casa estes dias, que sempre brinca com o Pedro. Eles têm até um cumprimento de mão. É muito emocionante”, declarou ele.

Até o momento da coletiva, Samuel não tinha muitas informações sobre o estado de saúde do filho, mas a assessoria do clube informou horas depois que Pedro já estava em casa, em observação.