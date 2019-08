Autor de dois gols no empate contra Santos, Wellington Paulista exalta atuação tricolor

Após derrota parcial por 3 a 0 no primeiro tempo da partida, o Fortaleza encontrou brechas na volta do intervalo para superar as dificuldades e arrancar empate heroico contra o Santos, na Vila Belmiro. A reação veio dos pés de Wellington Paulista, autor de dois gols. O primeiro veio de cobrança de pênalti. Após falta de Aguilar em Edinho, o árbitro assinalou a penalidade e Wellington pediu para cobrar, pegando a bola para si. O gol deu novo fôlego ao Tricolor, que voltou a marcar aos 22, também com WP9, livre na pequena área. O empate, enfim, veio aos 49 do segundo tempo com sobra de bola aproveitada pelo lateral-direito Tinga.

Sobre a vitória, Wellington destacou o trabalho realizado pelo técnico Zé Ricardo e admitiu o apagão do Leão no primeiro tempo da partida.

"Estávamos chateados pelo primeiro tempo que a gente fez. Acho que, se a gente tivesse entrado um pouquinho mais atento no início, a gente teria virado o jogo. Fizemos três gols no segundo tempo marcando muito bem. Uma coisa que o Zé Ricardo treinou com a gente durante a semana, que era a marcação pressão, a gente não conseguiu fazer no primeiro tempo", disse o atacante.

Wellington ainda ressaltou o bom retorno do segundo tempo e demonstrou confiança em uma boa campanha por parte do Leão do Pici.

"A gente conseguiu fazer no segundo tempo com perfeição. Acho que o mais importante é saber que nós temos condições, basta acreditar. Se a gente botar na cabeça que tem capacidade de chegar aonde quer, a gente vai conseguir muitas coisas grandes", destacou.

Felipe Alves também foi enfático ao parabenizar a atuação da equipe, o goleiro foi peça importante ao abafar boas finalizações da equipe adversária: "Não desistimos em momento algum da partida. Contra o Atlético-MG, também foi atípico assim. Nosso time tem um força que a gente às vezes desconhece. Hoje foi assim. Talvez muitos já dariam vitória para o Santos no primeiro tempo. Entramos concentrados no segundo tempo, ouvimos o Zé Ricardo e conseguimos fazer o que o técnico pediu e que não conseguimos no primeiro tempo e a gente conseguiu empatar a partida", afirmou o jogador.