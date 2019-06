Auremir aproveita Copa América para corrigir problema no nariz e volta a treinar no Ceará

O Ceará já se reapresentou e está treinando no CT de Porangabuçu visando o reinício da Série A do Brasileiro, quando joga contra o Fluminense no dia 15 de julho. Quem retoma as atividades nesta terça-feira (25) é o volante Auremir, que passou por cirurgia após passar dois meses com o nariz quebrado. O jogador aproveitou a pausa na Copa América para resolver o problema.

"Aproveitei a parada da Copa América para realizar uma cirurgia no nariz, já que ele estava quebrado há uns dois meses. Esse período foi muito importante para que eu pudesse iniciar a minha recuperação sem perder os treinamentos. Estarei em ótimas condições quando o Brasileiro voltar", revelou.

Volante foi titular na vitória por 4 a 0 sobre o CSA, na abertura do Brasileirão Foto: JL Rosa / SVM

Anunciado como reforço em fevereiro, o jogador participou de nove partidas. Sob o comando de Enderson Moreira, o atleta começou a Série A como titular e atuou contra CSA, Cruzeiro e Goiás. Perdendo espaço nas últimas rodadas, Auremir espera mais oportunidades no Brasileirão.

"A expectativa para a sequência do campeonato é muito boa. Estou tendo um tempo bacana pra trabalhar, mostrar meu futebol e continuar buscando o meu espaço na equipe. A competição é extremamente longa e certamente todos os atletas terão oportunidades. Cabe a todos eles se esforçarem ao máximo para estarem prontos quando forem requisitados", afirmou.

O Ceará está na 13ª posição, com 10 pontos. Sem vencer há três jogos, a equipe enfrenta o Fluminense, às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada da Série A.