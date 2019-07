Através de assessoria, Maxi López diz que não negocia com o Ceará

O atacante Maxi López não está negociando com o Ceará. A informação é da própria assessoria do jogador, que emitiu nota afirmando que o atleta tem "conversas avançadas com clubes de fora do país". Mesmo que a diretoria alvinegra nunca tenha admitido interesse no atleta, o nome do argentino é constantemente vinculado ao Alvinegro de Porangabuçu.

Destaque na campanha do Vasco que evitou o rebaixamento na Série A do Brasileiro ano passado, Maxi encontrou problemas para manter o peso na atual temporada. O estopim com o time carioca ocorreu quando a comissão técnica cruz-maltina decidiu deixá-lo fora da lista de relacionados para o jogo contra o Fortaleza na Arena Castelão, dia 26 maio. Segundo o técnico Vanderlei Luxemburgo, o motivo principal foi dar mais tempo para o atleta se recuperar fisicamente.

Após o episódio, o atacante solicitou desligamento do time cruz-maltino. Em 2019, o argentino fez 19 jogos e marcou quatro gols.