Atlético/MG tem interesse em Felipe Alves; Fortaleza nega contato

O Atlético/MG tem interesse na contratação do goleiro Felipe Alves, do Fortaleza. Segundo o jornal O Tempo, o pedido partiu do técnico argentino Jorge Sampaoli, que gostaria de trabalhar com um arqueiro que atue com os pés. Em contato com o presidente tricolor, Marcelo Paz, o Diário do Nordeste apurou que nenhuma proposta foi encaminhada e que o jogador deixa o Leão apenas com multa rescisória paga de forma integral - o valor não foi revelado.

Em 2019, no entanto, Jorge Sampaoli também se interessou por outro goleiro do futebol cearense: Everson, ex-Ceará. Na ocasião, o comandante conseguiu com que o Santos comprasse o atleta por R$ 4 milhões e contrato até 2023. O motivo da negociação também foi a característica de atuar com a bola nos pés.

Com qualidade nos pés, Everson até marcou um gol de falta pelo Ceará em 2018 Foto: arquivo / SVM

No Fortaleza, por exemplo, Felipe Alves é fundamental na saída de bola do esquema 4-2-4. Pela habilidade, é tido como um 11º atleta de linha para Rogério Ceni, que o considera titular absoluto. Desde a última temporada, atuou em 55 jogos e deixou Marcelo Boeck, ídolo do clube, no banco de reservas.

O que o faz uma das peças mais cobiçadas do elenco leonino. Ao término da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará emitiu uma proposta, mas o arqueiro optou por renovar com o Fortaleza por mais dois anos.

Com a pandemia do novo coronavírus, as negociações se tornaram mais difíceis no mercado da bola. Sem partidas para disputar ou prazo de retorno das competições, os times adotam a cautela antes de anunciar uma contratação. A expectativa é que o retorno das transferências ocorra quando o calendário for normalizado.