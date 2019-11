Atlético/MG tem 4 ausências para jogo contra o Fortaleza

O Atlético/MG visita o Fortaleza neste sábado (2), às 17h, com ausências importantes tanto na defesa quanto no ataque. Para o jogo da 30ª rodada da Série A, na Arena Castelão, o técnico Vagner Mancini não conta com o capitão e zagueiro Leonardo Silva (opção técnica) e os meias Chará (estiramento da coxa), Otero e Cazares, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo.

No lugar do defensor, Réver deve voltar para o miolo de zaga. O camisa 4 estava atuando adiantado, como primeiro volante. Para suprir sua descida, Mancini deve puxar Elias e Nathan para ocupar mais o setor.

Para substituir os meias, o Galo tem Vinicius, Maicon e Geuvânio como alternativas, além do jovem Marquinhos, de 20 anos, que atuou em 4 oportunidades neste Brasileirão.

O time mineiro tem 35 pontos na tabela de classificação, a mesma pontuação que o Fortaleza (12º), à frente somente uma posição do Atlético (13º), que vem de duas derrotas na competição.