Atlético/MG não conta com 2 titulares para jogo contra o Ceará neste domingo (29)

O Atlético/MG recebe o Ceará neste domingo (29), às 19h, no Independência, com sérios problemas no elenco, principalmente no setor defensivo. No total, são 8 desfalques para o confronto da 22ª rodada do Brasileirão: Victor, Iago Maidana, Gustavo Blanco, Jair, Michael, Ramon Martínez, Uilson (lesionados) e Leonardo Silva (suspenso por 3º cartão).

Dentre os atletas, as principais ausências são as de Jair e de Leo Silva. Contra o Colón, Jair se lesionou novamentena atual temporada (estiramento muscular no posterior da coxa). Zé Welison deverá ser o substituto. No lugar do zagueiro capitão, Réver deve entrar na zaga ao lado de Igor Rabello.

O Galo vem de má fase tanto no cenário nacional quanto no internacional. No Brasileirão, são 6 derrotas consecutivas, ocupando a 10ª posição na tabela do Campeonato, 4 pontos atrás do Ceará, com 23. Nesta quinta-feira (26), foi eliminado pelo Colón de Santa Fé nos pênaltis da semifinal da Copa Sul-Americana.