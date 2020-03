Atlético/MG fecha com técnico argentino Jorge Sampaoli

O Atlético/MG anunciou nesta domingo (1º) a contratação do técnico Jorge Sampaoli, de 59 anos. O argentino estava sem clube desde o fim da temporada passada, quando se desligou do Santos. Antes de fechar com o time mineiro, chegou a negociar com o Palmeiras, mas não houve acordo financeiro.

O comandante deve assinar nesta segunda (2) um vínculo até 2021 com o time mineiro, que demitiu na semana passada o venezuelano Rafael Dudamel após a eliminação na Copa do Brasil diante do modesto Afogados/PE, na segunda fase da competição mata-mata. A contratação foi anunciada pelo presidente do Galo, Sergio Sette Câmara, através das redes sociais.

​Sampaoli deve fazer a estreia pelo Atlético/MG no próximo sábado (7), no clássico contra o Cruzeiro, pelo Estadual. O salário da comissão técnica do argentino, incluindo o do treinador, será de cerca de R$ 1 milhão. Para bancar este valor, o clube terá um suporte financeiro da construtora MRV e do hospital Mater Dei.

Este será o segundo trabalho de Sampaoli no futebol brasileiro. Após treinar a Argentina na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Sampaoli aceitou a proposta do Santos e chegou ao Brasil em dezembro. No clube, obteve resultados positivos, como o vice-campeonato brasileiro, e teve também uma relação conturbada com o presidente José Carlos Peres.

Polêmica no Santos

A saída da Vila Belmiro foi conturbada. Sampaoli negou que tenha pedido demissão, conforme o Santos havia anunciado na última quarta-feira (4) e, assim, escaparia de pagar multa rescisória de R$ 10 milhões ao argentino. Em meio ao impasse, o técnico fez uma carta de despedida no dia seguinte, não mencionou Peres e escreveu que o "Santos foi uma das minhas casas mais lindas."

O comandante ainda acionou o clube na Justiça por dívidas trabalhistas e cobra um montante de R$ 1,5 milhão. Pelo Santos, trabalhou em 63 partidas: 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 61,5%.