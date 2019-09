Atlético-MG envia ofício à CBF pedindo explicações sobre pênalti marcado para o Ceará

O Atlético-MG venceu o Ceará, de virada, no domingo (29), mas ficou na bronca com a arbitragem. Isso porque o gol de Thiago Galhardo, que inaugurou o placar, foi marcado após um pênalti polêmico no estádio Independência, em Belo Horizonte. O clube enviou um ofício à CBF pedindo acesso ao áudio da conversa entre o árbitro de campo, Paulo Roberto Alves Júnior, e o VAR.

No lance, aos 39 do 1º tempo, o atacante Felippe Cardoso invadiu a grande área e, no momento do arremate, afastou a bola do pé. A falta de domínio fez o jogador acertar o zagueiro Igor Rabello, que realizou um carrinho para conter o chute. Na saída de campo, o defensor reclamou bastante da penalidade.

"Ficou claro que dei o carrinho em direção ao nosso gol, não em direção ao atleta deles. Ele já estava na posição do chute. Se ele chuta certo, bateria a bola em mim e nada aconteceria. Ele errou o chute, bateu com a perna direita e me acertou com a perna esquerda. Nesse lance, que você para lá no VAR e olha com a imagem travada, parece que eu pego, mas ficou claro que ele me chutou. Não tem o que dizer. Não gosto muito de ficar criticando e debatendo com a arbitragem, porque eu respeito ao máximo eles dentro de campo", explicou.

Na sequência da partida, o Atlético-MG conseguiu reverter o resultado para 2 a 1 com gols de Otero e Luan. O Galo está em 10ª na tabela, com 30 pontos, enquanto o Vovô é o 14º, com 23.