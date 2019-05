Atlético/CE vence, de virada, o Maranhão e encaminha classificação

O Atlético/CE derrotou o Maranhão, por 2 a 1, garantindo os 100% de aproveitamento na Série D do Campeonato Brasileiro e a liderança do Grupo A5, com 12 pontos ganhos. Com o resultado, o time cearense está praticamente classificado para a fase seguinte de forma antecipada. Só basta que o Altos seja derrotado pelo Central para que os comandados de Luan Carlos possam comemorar a vaga com antecedência.

Os gols da Águia da Precabura foram marcados por Martinez e Danielzinho. Isaías fez o gol do Maranhão, que ocupa a lanterna da chave, sem pontuar.

A partida começou bem movimentada e com o Maranhão tomando a iniciativa das jogadas. Foi assim que Isaías abriu o marcador. Depois disso, o Atlético/CE foi equilibrando as ações em campo e arrancou o empate ainda no primeiro tempo, com Martinez. Na volta do intervalo, com a partida mais equilibrada e a Águia sentindo-se à vontade para atacar, não demorou para que a virada acontecesse. Danielzinho aproveitou cobrança de escanteio e testou firme para desempatar. Daí em diante, os donos da casa não conseguiram reagir como poderiam e foram derrotados.