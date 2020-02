Atlético-CE vence Barbalha por 3 a 0 no PV

Em confronto válido pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, Atlético-CE venceu o Barbalha pelo placar de 3 a 0, no estádio Presidente Vargas. Wandson (contra), Sadrack e Bolota fizeram a festa da torcida da Águia da Precabura neste sábado (22).

Vindo de uma goleada por 5 a 0 para o Fortaleza, a equipe comandada por Raimundinho conseguiu virar a página e conquistar um triunfo nesta tarde chuvosa de Carnaval, o segundo desta etapa.

Melhor em campo, a Águia buscou o ataque a todo instante e viu Wandson, aos oito minutos do primeiro tempo, marcar contra sua própria meta. Aos 33, Sadrack ampliou o placar para.

Voltando para a etapa final tão impetuoso quanto no primeiro período, Bolota fechou o marcador aos 19 minutos.

Com triunfo, o Atlético se mantém como quinto colocado com seis pontos. Já o Barbalha, com três, está na sétima colocação e é o vice-laterna da disputa.