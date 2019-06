Atlético/CE vacila e cede vitória para Bragantino/PA fora de casa

Líderes na fase de grupos, Bragantino/PA e Atlético/CE se encontraram no primeiro mata-mata da Série D do Brasileiro neste domingo (16). O Tubarão saiu na frente na disputa, com um placar de 3 a 0. Fidélis, que balançou as redes em duas oportunidades, e Rafinha garantiram a vitória larga dos donos da casa. A partida de volta será disputada no próximo domingo (23), no estádio Presidente Vargas (PV).

Na primeira fase da competição, o Bragantino teve uma campanha oscilante e uma inesperada troca de treinador, mesmo assim foi o primeiro colocado do Grupo A4. Foram nove pontos conquistados em seis jogos (três vitórias e três derrotas).

Já a Águia da Precabura também foi líder de sua chave com uma campanha impecável. Foram cinco vitórias consecutivas e apenas uma única derrota, já na última rodada da primeira fase. Encerrou a fase com 15 pontos, seis a mais que o Central/PE, segundo colocado.

O jogo

As duas equipes começaram a partida com um futebol equilibrado. Passado os primeiros minutos, o ataque da Águia estava apático, enquanto o Bragantino investia na posse de bola e criava as melhores chances. Aos 7 minutos, Edgar chegou com o perigo, mas Arthur garantiu uma grande defesa. Aos 10, o atacante venceu a marcação e tentou novamente, errando por pouco a meta. O Atlético/CE ainda tentou alguns lances pelas laterais, mas falhou em vencer a marcação adversária.

Após a parada técnica, o Atlético correu atrás do resultado, mas não conseguiu sucesso. Aos 30 minutos, Caio Acaraú levou a bola até o ataque e tentou o cruzamento na área, buscando Dan. O jogador chegou para finalizar, mas o zagueiro Romário levou a melhor e evitou o perigo. Apenas três minutos depois, o camisa 8 chegou mais uma vez na área, mas manda acima da meta do goleiro Axel. O Bragantino quase abriu o placar no final do primeiro tempo, mas Arthur se esticou e tirou a bola bem colocada de Mauro Ajuruteua.

A segunda etapa foi do time paraense. Aos 8 minutos, Ricardo Capanema aproveitou uma sobra na entrada da área e deu o primeiro susto em Arthur, que não deixou a bola entrar. O time até parou algumas vezes na defesa da Águia, mas de tanto insistir, abriu o placar. Em uma cobrança de escanteio, aos 21, a bola sobrou para Fifélis mandar com força para o gol.

Aos 31, Fidélis cruzou rasteiro para Edgar, que mandou na meta. Restou a Valclício tirar a bola, já em cima da linha. Em seguida, o atacante da equipe paranaense cruzou mais uma vez na área e a bola sobrou para Rafinha, que garantiu o segundo do Bragantino. Anderson Sobral tentou parar o ataque de Fidélis aos 39, mas a bola acabou batendo na mão do zagueiro e o pênalti foi marcado. Com uma batida forta na esquerda do goleiro da Águia, Fidélis marcou o terceiro e garantiu a vitória larga do Tubarão.