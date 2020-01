Atlético-CE perde para Água Santa e é eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Atlético-CE perdeu para o Água Santa, por 2 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Diadema, e dá adeus a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols foram marcados por Renato e João Rodrigues.

Os donos da casa abriram o placar aos 34 do primeiro tempo. O Atlético-CE puxou o ataque, mas Pedro fez o corte, mandou para a lateral. Em jogada trabalhada, com direito a tabelinha, Renato chegou com o perigo na área e mandou no canto esquerdo da meta.

Na segunda etapa, o Água Santa marcou o segundo, com João Rodrigues. Aos 13 minutos, João Rodrigues recebeu de Renato na entrada da área, avançou e bateu com tranquilidade no canto esquerdo do goleiro da Águia. O Atlético-CE ainda mostrou reação, mas não conseguiu reverter a vantagem do time paulista. Aos 50 minutos, Nailton acabou expulso após entrada dura no adversário e deixou o time cearense com um a menos.

Agora, o Água Santa aguarda o vencedor do duelo entre Avaí x Trem. Os paulistas tiveram uma boa campanha na fase grupos, liderando o grupo 25.