Atlético-CE goleia o Ferroviário e conquista primeira vitória na 2ª fase do Campeonato Cearense

No duelo entre o time que estava invicto e o que ainda não havia vencido na 2ª fase do Campeonato Cearense, levou a melhor a equipe que estava em jejum. Na tarde deste domingo (9), em partida antecipada pela 5ª rodada, o Atlético-CE goleou o Ferroviário por 4 a 2, no PV, e conquistou os primeiros três pontos na etapa classificatória do Estadual.

O resultado decretou a primeira derrota do técnico Anderson Batatais no comando do clube coral.

Com a vitória, a Águia da Precabura viu a situação na tabela melhorar, mas segue na 7ª colocação. Já o Tubarão da Barra segue com quatro pontos e ocupando o 3º lugar.

Os gols do Atlético foram marcados por Wandson (2x), Bolota e Emerson Catarina. Wellington Rato e Tito descontaram para o Ferroviário.

Sem tempo para lamentar, o Tubarão da Barra volta a campo na quarta-feira (12), para enfrentar o Barbalha, às 21h30min, no estádio Inaldão. Já o Atlético-CE só jogará na quarta-feira seguinte, dia 19, quando irá encarar o Ceará, às 21h30min, no PV.