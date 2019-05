Atlético/CE goleia Altos/PI fora de casa e assume a liderança na Série D

O Atlético/CE goleou o Altos/PI por 4 a 1, neste domingo (12), e assumiu a liderança do grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Felipão, em solo piauiense, a Águia da Precabura conquistou o resultado com gols de Dan, Olávio e Rômulo, duas vezes, enquanto os donos da casa descontaram com Tiaguinho.

Com a vitória sobre o Central/PE na estreia, o time cearense soma seis pontos na tabela. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Maranhão no sábado (18), às 16h, no Presidente Vargas (PV).

A classificação final do grupo após o fechamento da segunda rodada é: 1º - Atlético/CE (6p); 2º Central/PE (3p); 3º - Altos/PI (3p) e 4º - Maranhão (1p).

O jogo

Armado no contra-ataque, o Atlético/CE entrou em campo com uma formação mais reativa, usando três zagueiros. Explorando a velocidade de Danielzinho e Dan, o time levou perigo ao Altos/PI, que tinha a posse de bola, mas não conseguiu exercer pressão à meta de Artur.

Melhor na partida, a Águia da Precabura abriu o placar com Rômulo, aos 31. O centroavante recebeu fora da área, limpou a marcação e finalizou sem chances para o goleiro Douglas: 1 a 0.

O técnico Luan Carlos armou a equipe com três zagueiros, explorando os contra-ataques contra o Altos/PI Foto: Renan Morais/GloboEsporte.com

Jogando centralizado, Rômulo quase ampliou três minutos depois, em arremate que parou nas mãos do arqueiro piauiense. Dominando as ações ofensivas, o Atlético/CE então chegou ao segundo gol com Dan, em bola parada, aos 41. Recém-chegado ao plantel, o atacante cobrou uma falta no ângulo: 2 a 0. Etapa inicial é encerrada com muitas vaias para o Altos/PI, vice-campeão piauiense.

Na volta do intervalo, os donos da casa voltaram com uma postura mais agressiva, liberando as subidas dos laterais. A estratégia resultou em gol aos 6, quando Tiaguinho chutou, e o goleiro Artur se enrolou, entrando com bola e tudo: 2 a 1.

A pressão aumentou em busca do empate, mas deu brechas ao Atlético/CE. Aos 20, Rômulo recebeu livre na grande área, fintou o goleiro e marcou o segundo na partida: 3 a 1. Mais organizado, a equipe ainda fez com Olávio, aos 40, decretando números finais na goleada cearense.