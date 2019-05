Atlético/CE divulga valores de ingressos para estreia na Série D do Brasileiro

Representante cearense na Série D do Campeonato Cearense ao lado do Floresta, o Atlético/CE divulgou, na tarde desta quinta-feira (2), os valores dos ingressos para a estreia na competição nacional. A Águia da Precabura recebe o Central/PE no próximo sábado (4), às 15h30, no Estádio Presidente Vargas (PV), pela primeira rodada do grupo A5.

Tanto para a torcida do clube cearense quanto visitante, os valores são de R$ 30 inteira e R$ 15 meia.

No sábado (4), dia do confronto, os ingressos estarão sendo vendido das 8h até o meio-dia no CT Ninho da Águia e das 14h em diante no PV, local da partida. As grauidades estarão sendo entregues durante todo o dia da sexta (3).