Atlético/CE bate o Horizonte e consolida boa fase

O Atlético Cearense manteve a boa fase no Campeonato Cearense, chegando a sua 2ª vitória seguida. Após surpreender o Fortaleza na rodada anterior, a Águia bateu hoje à tarde o Horizonte por 3 a 0 no Domingão, com gols de Valdo Bacabal, Tairone e Zizu, chegando a 7 pontos em 4 jogos, na 4ª colocação, zona de classificação para as semifinais.

O time do técnico Luan Carlos volta suas atenções para a Copa do Brasil, enfrentando o Atlético/GO, na terça-feira, 26, às 21h30 no Presidente Vargas, por uma vaga na 3ª Fase.

Com uma equipe melhor tecnicamente e de melhor conjunto, o Atlético saiu na frente aos 14 minutos, com Ronda deixando Valdo Bacabal na cara do gol para abrir o placar: 1 a 0.

O Horizonte só foi criar alguma coisa no fim do 1º tempo, quando Arthur precisou fazer duas boas defesas.

Na etapa final, o jogo caiu em rendimento, com o Galo do Tabuleiro forçando o jogo na bola parada, mas foi o Atlético que ampliou neste tipo de jogada, com Fábio Leite batendo falta na cabeça de Tairone: 2 a 0 aos 23 minutos.

Já com espaço para criar, a Àguia definiu o jogo aos 39, com Ronaldo cruzando na cabeça de Zizu: 3 e 0 e vitória tranquila da sensação do Estadual.