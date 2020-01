Atlético-CE, Barbalha e Caucaia vencem na abertura da segunda rodada do Cearense

A segunda rodada do Campeonato Cearense começou com muitos gols na tarde desta quarta-feira (8). Três jogos na capital e na Região Metropolitana deixaram o Barbalha parcialmente isolado na liderança e Horizonte e Floresta em situação crítica na zona de rebaixamento.

Em Caucaia, no estádio Raimundão, o Atlético-CE recebeu o Horizonte em partida bastante equilibrada. Contando com o brilho de Wandson no primeiro tempo, a Águia da Precabura venceu por 1 a 0 e assumiu provisoriamente a terceira posição. O Galo do Tabuleiro chegou à segunda derrota consecutiva e é o vice-lanterna

Outro confronto marcado pelo equilíbrio foi entre Pacajus e Barbalha, no estádio João Ronaldo. O Índio do Vale do Caju até tentou fazer valer o fator casa, mas não conseguiu balançar as redes. Quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, Rodrigão apareceu aos 42 minutos do 2º T e garante a vitória para a Raposa do Cariri. Com o resultado, o Barbalha chegou aos seis pontos e se isolou provisoriamente na liderança da competição. O Pacajus permaneceu com um ponto, na sexta posição.

No Elzir Cabral, o Floresta recebeu o Caucaia e sofreu a segunda goleada consecutiva. Logo aos cinco minutos de jogo, Kaka abriu o placar para os visitantes. O Verdão chegou a empatar com Caio Acaraú, mas dois gols em sequência de Mateuzinho e Nael deixaram a Raposa Metropolitana em vantagem numérica mais uma vez. Anderson Sobral ainda diminuiu, porém Kaka pela segunda vez sacramentou a goleada. A vitória deixa o Caucaia momentaneamente na segunda posição, com quatro pontos; já o Floresta ainda não pontuou e continua na lanterna do torneio.

Confira os resultados dos jogos e gols na abertura da segunda rodada do Cearense:

Atlético-CE 1 x 0 Horizonte (Gol: Wandson)

Pacajus 0 x 1 Barbalha (Gol: Rodrigão)

Floresta 2 x 4 Caucaia (Gols: Kaka (2x), Mateuzinho e Nael para o Caucaia; Caio Acaraú e Anderson Sobral para o Floresta)

A segunda rodada termina na noite desta quarta-feira com o duelo entre Guarany de Sobral e Ferroviário. As equipes se enfrentam às 21h30 no estádio do Junco.